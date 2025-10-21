Lesión de Jayden Daniels no es grave

De todas las cosas malas que hicieron los Commanders de Washington, o que les sucedieron, en su última derrota —y es una lista extensa— nada fue tan preocupante como ver a Jayden Daniels agarrarse el tendón de la corva derecha mientras cojeaba fuera del campo tras una captura y un balón suelto en el tercer cuarto.

Aunque el examen de resonancia magnética que el quarterback se realizó ayer lunes no mostró nada “significativo o a largo plazo”, dijo el entrenador Dan Quinn, el estado de Daniels para el próximo juego del equipo era incierto, y había muchos otros problemas que abordar tras una paliza de 44-22 por parte de los Cowboys de Dallas.