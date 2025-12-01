Deportes - 01/12/25 - 12:00 AM

Luis 'Manotas' Mejía es campeón con el Nacional de Uruguay

El portero panameño Luis ‘Manotas’ Mejía quedó campeón con su equipo, el Nacional, en el fútbol de la primer división de Uruguay, al vencer por 1-0 a Peñarol con un tanto del nigeriano Osinachi Christian Ebere en el tiempo suplementario.

Mejía fue titular en el encuentro y jugó todo el partido.

En el estadio Gran Parque Central, el Tricolor aprovechó su localía y se impuso en un encuentro que tuvo todas las emociones en los 30 minutos adicionales, luego de que los 90 reglamentarios se fueran con más lucha que juego.

