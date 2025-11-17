Deportes - 17/11/25 - 12:00 AM

‘Manotas’ Mejía: Tenemos que hacer nuestro trabajo: ganar’

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Los jugadores de la Selección Mayor de Fútbol de Panamá están claros de lo que tienen y cómo lo deben hacer este martes cuando enfrenten a El Salvador en la última fecha de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf.

El experimentado portero Luis ‘Manotas’ Mejía es uno de los jugadores que está consciente del objetivo en esta crucial fecha en la que se definirán los tres clasificados directos y los dos equipos que irán al torneo intercontinental (repechaje) por parte de la Concacaf.

“Nosotros tenemos el objetivo que obviamente es clasificar directo al Mundial. Sabemos que no dependemos de nosotros, es así, pero tenemos que hacer nuestro trabajo: ganar, que es lo primordial. Después se verá cómo se van dando los resultados. No hay que mentirnos, uno va a estar pendiente de lo que pase en el otro partido, pero lo principal es ganar”, manifestó ‘Manotas’ Mejía previo al entrenamiento de ayer domingo que se dio en horas de la mañana en el Estadio Nacional Rommel Fernández.

Mejía también destacó la tranquilidad y concentración que se tiene que tener en el encuentro ante los cuscatlecos para lograr el objetivo.

La selección cumplió ayer su penúltimo entrenamiento previo al juego ante El Salvador en el que afinaron todos los detalles del plan de juego a utilizar.

Por tercer día consecutivo, el DT Thomas Christiansen dialogó con sus jugadores antes del entrenamiento, procurando no dejar ningún cabo suelto en la preparación del trascendental encuentro por el pase al Mundial.

Te puede interesar

"Negrito" Quintero no cree que Guatemala "regale" el partido ante Surinam

"Negrito" Quintero no cree que Guatemala "regale" el partido ante Surinam

 Noviembre 15, 2025
Selección de Fútbol de El Salvador ya se encuentra en Panamá

Selección de Fútbol de El Salvador ya se encuentra en Panamá

 Noviembre 14, 2025
'Piojo' Herrera, técnico de Costa Rica, explotó tras caer ante Haití

'Piojo' Herrera, técnico de Costa Rica, explotó tras caer ante Haití

Noviembre 14, 2025
Croacia clasifica a la Copa del Mundo 2026

Croacia clasifica a la Copa del Mundo 2026

 Noviembre 14, 2025
Plaza Amador y el CAI dan inicio a las semifinales de la LPF

Plaza Amador y el CAI dan inicio a las semifinales de la LPF

 Noviembre 14, 2025

Fue un entreno que arrancó a las 9:00 a.m. y se extendió por 90 minutos, con todos los jugadores disponibles en cancha, participando activamente de los movimientos tácticos y estratégicos en la cancha del Rommel.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima
Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso
Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos
Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido

Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido