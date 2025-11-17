‘Manotas’ Mejía: Tenemos que hacer nuestro trabajo: ganar’

Los jugadores de la Selección Mayor de Fútbol de Panamá están claros de lo que tienen y cómo lo deben hacer este martes cuando enfrenten a El Salvador en la última fecha de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf.

El experimentado portero Luis ‘Manotas’ Mejía es uno de los jugadores que está consciente del objetivo en esta crucial fecha en la que se definirán los tres clasificados directos y los dos equipos que irán al torneo intercontinental (repechaje) por parte de la Concacaf.

“Nosotros tenemos el objetivo que obviamente es clasificar directo al Mundial. Sabemos que no dependemos de nosotros, es así, pero tenemos que hacer nuestro trabajo: ganar, que es lo primordial. Después se verá cómo se van dando los resultados. No hay que mentirnos, uno va a estar pendiente de lo que pase en el otro partido, pero lo principal es ganar”, manifestó ‘Manotas’ Mejía previo al entrenamiento de ayer domingo que se dio en horas de la mañana en el Estadio Nacional Rommel Fernández.

Mejía también destacó la tranquilidad y concentración que se tiene que tener en el encuentro ante los cuscatlecos para lograr el objetivo.

La selección cumplió ayer su penúltimo entrenamiento previo al juego ante El Salvador en el que afinaron todos los detalles del plan de juego a utilizar.

Por tercer día consecutivo, el DT Thomas Christiansen dialogó con sus jugadores antes del entrenamiento, procurando no dejar ningún cabo suelto en la preparación del trascendental encuentro por el pase al Mundial.

Fue un entreno que arrancó a las 9:00 a.m. y se extendió por 90 minutos, con todos los jugadores disponibles en cancha, participando activamente de los movimientos tácticos y estratégicos en la cancha del Rommel.