Maresca deja de ser entrenador del Chelsea

El italiano Enzo Maresca ha dejado de ser entrenador del Chelsea inglés tras un acuerdo al que han llegado ambas partes, según ha informado el club londinense.

Con el mensaje "el Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca se han separado" indica la entidad 'blue' la salida del técnico, que llegó al banquillo en junio de 2024 y que tenía contrato hasta junio de 2029.

En esta etapa, el exjugador de equipos como Sevilla o Málaga, y extécnico de Parma y Leicester, llevó al Chelsea a conseguir la Liga Conferencia 2024/24 y el Mundial de Clubes de la FIFA 2025.