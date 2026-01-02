Deportes - 02/1/26 - 12:00 AM

Maresca deja de ser entrenador del Chelsea

El italiano Enzo Maresca ha dejado de ser entrenador del Chelsea inglés tras un acuerdo al que han llegado ambas partes, según ha informado el club londinense.

Con el mensaje "el Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca se han separado" indica la entidad 'blue' la salida del técnico, que llegó al banquillo en junio de 2024 y que tenía contrato hasta junio de 2029.

En esta etapa, el exjugador de equipos como Sevilla o Málaga, y extécnico de Parma y Leicester, llevó al Chelsea a conseguir la Liga Conferencia 2024/24 y el Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Te puede interesar

FIFA sanciona al Botafogo, equipo del panameño Kadir Barría

FIFA sanciona al Botafogo, equipo del panameño Kadir Barría

 Diciembre 31, 2025
Olympique, del panameño Michael Murillo, busca escalar a la cima de la Liga 1

Olympique, del panameño Michael Murillo, busca escalar a la cima de la Liga 1

 Diciembre 31, 2025
Kylian Mbappé, baja por un esguince de rodilla

Kylian Mbappé, baja por un esguince de rodilla

 Diciembre 31, 2025
Roberto Carlos ingresado en Brasil tras ser operado por un problema cardiaco

Roberto Carlos ingresado en Brasil tras ser operado por un problema cardiaco

 Diciembre 31, 2025
Mbappé es baja por un esguince de rodilla

Mbappé es baja por un esguince de rodilla

 Diciembre 31, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Ataque a sangre fría: madre de tres hijos es asesinada de un tiro en la cabeza

Ataque a sangre fría: madre de tres hijos es asesinada de un tiro en la cabeza
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Conductor de pick up con muebles no respeta señal y mata a taxista

Conductor de pick up con muebles no respeta señal y mata a taxista
Caicedo y su combo quedan presos. Tribunal revoca casa por cárcel

Caicedo y su combo quedan presos. Tribunal revoca casa por cárcel