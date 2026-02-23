Michael Amir Murillo anotó su primer gol en liga de Turquía

El panameño Michael Amir Murillo comienza a asentarse en la Súper Liga de Turquía y ayer fue uno de los protagonistas en el triunfo de su equipo, el Besiktas, que goleó por marcador de 4-0 al Göztepe.

La anotación de Murillo, quien fue titular en el lateral derecho, se dio al minuto 36’ cuando apareció por derecha y sacó un remate potente que pegó en el travesaño y entró para en ese momento poner el marcador 2-0 a favor de su equipo.

Cabe destacar que Murillo jugó todo el encuentro, el cual se disputó en el Estadio Tupras Stadium, casa del Besiktas. Además de su gol, Murillo tuvo un excelente rendimiento que le valió tener una calificación de 7.8, la cual solo fue superada por uno de sus compañeros.

El lateral panameño, quien también forma parte de la Selección Mayor de Panamá, ha jugado en todos los encuentros desde su incorporación a su nuevo club.

El 8 de febrero debutó entrando de suplente, mientras que el 15 y ayer domingo 22 de febrero ha sido titular y ha jugado los 90 minutos.