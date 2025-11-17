Deportes - 17/11/25 - 12:00 AM

Michael Murillo no se pudo recuperar y viajó a Francia para ser evaluado

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El lateral Michael Amir Murillo no se ha podido recuperar de una lesión que no ha sido revelada por el cuerpo médico de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) y el sábado viajó a Francia donde será evaluado por su club, el Olympique de Marsella.

Murillo presentó molestias desde el inicio de la concentración y aunque viajó con el equipo a Guatemala fue descartado para encarar el juego ante los chapines.

No obstante, había la esperanza de que se pudiera recuperar para el encuentro de este martes ante El Salvador pero no fue así y el Olympique Marsella solicitó que viajara a Francia para ser evaluado y tratado para su recuperación.

“El deseo de Murillo era permanecer con sus compañeros y apoyarlos desde afuera en este último partido de las Eliminatorias, sin embargo, no fue posible ante el pedido de su club”, explica una nota de prensa de la FPF.

Murillo se despidió de sus compañeros, antes de viajar en la noche del sábado, luego de ser desconvocado por la FPF.

A excepción de Murillo, todos los demás jugadores están disponibles para el partido ante El Salvador de mañana martes, incluyendo al central Edgardo Fariña, quien no viajó a Guatemala por problemas migratorios.

La Selección Mayor de Fútbol de Panamá enfrentará a El Salvador mañana martes a las 8 de la noche (hora de Panamá) en el Estadio Nacional Rommel Fernández en partido correspondiente al grupo A de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.

Simultáneamente Guatemala recibirá a Surinam. El onceno nacional tiene nueve puntos al igual que Surinam.

No obstante, el equipo sudamericano que compite en Concacaf aventaja en diferencia de goles con +5, mientras que Panamá tiene +2. Ya eliminados están Guatenala y El Salvador con cinco y tres unidades respectivamente.

