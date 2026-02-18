Miguel Amaya es confirmado para el Clásico Mundial

La Selección de Béisbol de Panamá que participará en el Clásico Mundial de Béisbol reanudó ayer en el Estadio Rod Carew su preparación con miras a esta competencia, en la que Panamá jugará su fase de grupos en Puerto Rico.

Previo al inicio de la práctica de ayer, José Mayorga, director técnico del equipo, dio a conocer varias noticias positivas, destacando la confirmación para el Clásico Mundial del receptor de los Cachorros de Chicago, Miguel Amaya.

“Miguel Amaya está confirmado. Hemos tenido buenos reportes de su campo de entrenamiento. Él se encuentra en buen estado físico, por lo que estará con nosotros”, destacó Mayorga.

Amaya está en el listado de jugadores para el Clásico Mundial pero tomando en consideración que venía de varias lesiones el año pasado había incertidumbre si el pelotero santeño iba a poder finalmente vestir la camiseta de Panamá, tal como ocurrirá.

Mayorga también confirmó la incorporación ayer de los peloteros Darío Agrazal Jr., Kenny Hernández y Allen Córdoba, quienes recientemente cumplieron compromisos en la Serie del Caribe y la Serie de las Américas.

Mayorga adelantó que hoy miércoles y mañana jueves se continuarán los trabajos con los bateadores y lanzadores, mientras que el jueves y viernes tendrán sus primeros partidos de fogueo ante las preselecciones mayores de Panamá Metro y Panamá Oeste.