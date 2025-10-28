Mookie Betts gana premio Roberto Clemente

El campocorto de los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Betts, fue galardonado con el Premio Roberto Clemente por su trabajo humanitario.

Betts fue el nominado de los Dodgers para el premio que honra a un jugador de las Grandes Ligas que representa el deporte a través de su carácter, participación en la comunidad, filantropía y contribuciones positivas dentro y fuera del campo.

El exMVP de la Liga Americana y ocho veces elegido al Juego de Estrellas inició la Fundación 5050 en 2021 para ayudar a los jóvenes desfavorecidos con su salud mental y emocional, nutrición, alfabetización financiera y condición física.