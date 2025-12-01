Nataly Delgado terminó preparación para primera defensa titular

La campeona mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la panameña Nataly Delgado ya está lista para realizar su primera defensa titular el próximo sábado 6 de diciembre en Santiago de Veraguas.

La función, que será la primera en que se dispute un campeonato mundial de boxeo en una ciudad del interior de la República, es organizada por la Alcaldía de Santiago, presidida por Eric Jaén y la empresa High Level Boxing, del promotor Roberto Mora, la cual está cargo de la producción del evento.

Julio César Archibold, entrenador de Delgado, informó que la preparación con miras a este combate titular finalizó, por lo que solo resta mantener el peso y las condiciones.

La defensa titular, que tendrá como sede el Salón Villa Magna del Hotel Gran David de Santiago, será ante la venezolana Yoselin Fernández a 10 asaltos.

“Ya Nataly terminó el trabajo fuerte, ya culminó los guanteos y ahora solo queda mantener el peso y condiciones”, informó Archibold.

La campeona mundial debe estar viajando en los próximos días a la ciudad de Santiago para instalarse y estar lista para su defensa titular.

El combate de título mundial tendrá el respaldo de otros cinco encuentros, entre los cuales destaca el del invicto prospecto veragüense Maximiliano Bonilla, quien se medirá al colombiano residente en Panamá Jhoyner Cervera a 8 asaltos y 126 libras.

Por su parte, Ronal 'El Gallito' Batista se medirá a Leroy 'El Sensacional' Estrada a 8 rounds y 115 libras. Otros combates: Edwin Quintero (Panamá) vs Larry Olivas (Costa Rica) a 6 asaltos y 108 libras; Roy Hernández (Herrera) vs Adrian Morales (Panamá Oeste); e Iker Canto (Veraguas) vs Víctor Rodríguez (Panamá).