Neymar renueva contrato con el Santos hasta diciembre

El atacante Neymar, mayor goleador de la selección brasileña, renovó hasta diciembre de 2026 su contrato con el club Santos, al que regresó en enero pasado y con el que no ha tenido una gran regularidad debido a diferentes lesiones y operaciones.

"Es aquí en donde quiero realizar los sueños que faltan en mi carrera", afirmó el exdelantero del Barcelona y del PSG de 33 años en un emotivo video publicado por el Santos en sus redes sociales y con el confirmó la decisión del futbolista de permanecer otro año en el club en que inició su carrera.