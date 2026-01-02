Deportes - 02/1/26 - 12:00 AM

Neymar renueva contrato con el Santos hasta diciembre

Por: Río de Janeiro EFE -

El atacante Neymar, mayor goleador de la selección brasileña, renovó hasta diciembre de 2026 su contrato con el club Santos, al que regresó en enero pasado y con el que no ha tenido una gran regularidad debido a diferentes lesiones y operaciones.

"Es aquí en donde quiero realizar los sueños que faltan en mi carrera", afirmó el exdelantero del Barcelona y del PSG de 33 años en un emotivo video publicado por el Santos en sus redes sociales y con el confirmó la decisión del futbolista de permanecer otro año en el club en que inició su carrera.

