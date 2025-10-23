Deportes - 23/10/25 - 12:00 AM

NFL no comtempla cambiar a Bad Bunny

La NFL no contempla sacar a Bad Bunny como el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, afirmó el comisionado Roger Goodell reafirmando una decisión de poner al artista puertorriqueño ganador del Grammy en el escenario más grande de la liga, lo que generó críticas del presidente estadounidense Donald Trump y de algunos de sus partidarios.

Goodell, al comparecer ante los medios al término de la reunión anual de otoño de los propietarios, expresó que la liga está acostumbrada a recibir críticas por sus elecciones de entretenimiento, dado el tamaño y la amplitud de sus fanáticos. El anuncio realizado en septiembre atrajo la atención mundial, incluyendo un aumento en las reproducciones de la música de Bad Bunny, junto con la reacción negativa.

