Noche mágica para el Oklahoma Thunder

Los fanáticos del Thunder obtuvieron todo lo que querían: una ceremonia de anillos, la revelación del banner de campeón y una victoria sobre el exastro de Oklahoma City, Kevin Durant, y los Rockets de Houston.

Shai Gilgeous-Alexander, el actual MVP, encestó dos tiros libres con 2,3 segundos restantes en la segunda prórroga para que el Thunder ganara 125-124. Fue solo la sexta vez que una noche inaugural llegó a doble prórroga y la primera vez desde 2005.