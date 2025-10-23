Deportes - 23/10/25 - 12:00 AM

Noche mágica para el Oklahoma Thunder

Los fanáticos del Thunder obtuvieron todo lo que querían: una ceremonia de anillos, la revelación del banner de campeón y una victoria sobre el exastro de Oklahoma City, Kevin Durant, y los Rockets de Houston.

Shai Gilgeous-Alexander, el actual MVP, encestó dos tiros libres con 2,3 segundos restantes en la segunda prórroga para que el Thunder ganara 125-124. Fue solo la sexta vez que una noche inaugural llegó a doble prórroga y la primera vez desde 2005.

