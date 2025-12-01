Nueva era del trail running en Panamá
Una alianza que impulsa una nueva era del trail running en Panamá.
La Columbia Trail Series by Ultra Panamá es una carrera creada para marcar un antes y un después en el deporte de montaña en Panamá.
Surge como un proyecto conjunto entre Columbia, una de las marcas outdoor más influyentes del mundo, y Toppniva Lab, la empresa panameña que diseñó, creó y hoy dirige el holding deportivo Ultra Panamá Trail Series (UPTS).
Este evento representa la unión de dos visiones: la de una marca global que impulsa la vida outdoor y la de una empresa panameña que está transformando el deporte desde la estrategia, la innovación y el turismo deportivo.
Toppniva Lab: la empresa detrás del desarrollo del trail running moderno en Panamá. Es una firma panameña especializada en estrategia, innovación, sport marketing y turismo deportivo.
Su propósito es transformar el deporte en un motor que genera comunidad, turismo sostenible, desarrollo y nuevas oportunidades para atletas, destinos y marcas.
Su trabajo en el país ha consolidado una cultura outdoor en crecimiento, promoviendo que el deporte se convierta en una herramienta de transformación personal, comunitaria y económica.
Dentro de esta visión nació Ultra Panamá Trail Series (UPTS), uno de los circuitos emergentes más atractivos de la región, con un sello propio y un sabor diferente que lo distingue de cualquier otro formato en Centroamérica.
UPTS no solo organiza carreras: construye experiencias profundas, auténticas y transformadoras, donde cada evento tiene identidad, propósito y un diseño técnico pensado para retar, inspirar y conectar a los corredores con la montaña y con la cultura local.