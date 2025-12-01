Una alianza que impulsa una nueva era del trail running en Panamá.

La Columbia Trail Series by Ultra Panamá es una carrera creada para marcar un antes y un después en el deporte de montaña en Panamá.

Surge como un proyecto conjunto entre Columbia, una de las marcas outdoor más influyentes del mundo, y Toppniva Lab, la empresa panameña que diseñó, creó y hoy dirige el holding deportivo Ultra Panamá Trail Series (UPTS).

Este evento representa la unión de dos visiones: la de una marca global que impulsa la vida outdoor y la de una empresa panameña que está transformando el deporte desde la estrategia, la innovación y el turismo deportivo.

Toppniva Lab: la empresa detrás del desarrollo del trail running moderno en Panamá. Es una firma panameña especializada en estrategia, innovación, sport marketing y turismo deportivo.

Su propósito es transformar el deporte en un motor que genera comunidad, turismo sostenible, desarrollo y nuevas oportunidades para atletas, destinos y marcas.

Su trabajo en el país ha consolidado una cultura outdoor en crecimiento, promoviendo que el deporte se convierta en una herramienta de transformación personal, comunitaria y económica.

Dentro de esta visión nació Ultra Panamá Trail Series (UPTS), uno de los circuitos emergentes más atractivos de la región, con un sello propio y un sabor diferente que lo distingue de cualquier otro formato en Centroamérica.

UPTS no solo organiza carreras: construye experiencias profundas, auténticas y transformadoras, donde cada evento tiene identidad, propósito y un diseño técnico pensado para retar, inspirar y conectar a los corredores con la montaña y con la cultura local.