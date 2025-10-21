Deportes - 21/10/25 - 12:00 AM

Oklahoma Thunder busca terminar con la paridad en la NBA

Por: Estados Unidos EFE -

Los campeones defensores de la NBA no se ven a sí mismos de esa manera.

La 80ª temporada de la NBA comienza hoy martes en Oklahoma City, donde el Thunder —el campeón “defensor”, aunque no parece gustarles el término— recibirá sus anillos y disfrutará de un último momento de celebración por el triunfo en siete juegos sobre los Pacers de Indiana en las Finales de la NBA de la temporada pasada.

“Todo el mundo está diciendo ‘defensor’, pero también estamos tratando de estar a la ofensiva”, dijo el escolta Jalen Williams.

Son plenamente conscientes de que esta es la era de la paridad en la NBA: siete franquicias diferentes han ganado títulos en los últimos siete años, una racha sin precedentes en la historia de la liga.

El comisionado Adam Silver ha visto a nueve franquicias diferentes ganar en sus 12 temporadas al frente de la NBA.

Al Thunder le gustaría ser el que al menos ponga un alto temporal a la paridad, y con prácticamente todos de regreso con un equipo de 68 victorias que ganó la corona la temporada pasada, es fácil ver por qué BetMGM Sportsbook coloca al Thunder como favorito para ganar el título de 2026.

