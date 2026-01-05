Deportes - 05/1/26 - 12:00 AM

Olympique, de Michael Murillo, recibe duro golpe

Por: Joel Isaac González jgonzalez@epasa.com -

El Olympique de Marsella, equipo en el que milita el panameño Michael Amir Murillo, recibió un duro golpe, al perder 2-0 ante el Nantes en partido correspondiente a la Liga 1, primera división del fútbol de Francia.

La derrota cayó como un balde agua fría tomando en cuenta de que el Olympique jugó de local y que el Nantes se encuentra en las últimas posiciones de la liga.

En este partido, Murillo ingresó en el segundo tiempo, reemplazando a su compañero Facundo Medina.

Hay que señalar que el equipo del panameño sufrió dos expulsiones en el encuentro.

