Ousmane Dembélé: ‘Es algo increíble poder ganarlo’

El delantero internacional francés Ousmane Dembélé, jugador del Paris Saint-Germain, calificó como “algo increíble poder ganarlo”, tras recibir el Balón de Oro 2025 como mejor futbolista masculino del año, en una gala celebrada en el Théâtre du Châtelet de París, donde recibió el trofeo de manos de Ronaldinho.

"Aunque el Balón de Oro no haya sido el objetivo de mi carrera, es algo increíble poder ganarlo cuando veo la lista de grandes jugadores que me preceden. He trabajado para el equipo, para intentar ganar la Liga de Campeones con el PSG, llevarnos la primera", indicó.

El extremo aseguró además sentirse "increíblemente emocionado" con este premio.

"Increíble, excepcional lo que acaba de pasarme. No tengo palabras. Ha sido una temporada increíble con el PSG", afirmó Dembélé visiblemente emocionado sobre el escenario.

"No es tarea fácil llevarme este trofeo y que me lo entregue Ronaldinho, una leyenda del fútbol. Es algo excepcional", añadió.

Rama femenina

En la rama femenina, el Balón de Oro 2025 fue para La española Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcelona, quien se convierte en la primera jugadora que gana tres Balones de Oro consecutivos tras recibir el galardón en 2023 y 2024, con lo que iguala con Michel Platini y Johan Cruyff.

Aitana, de 29 años, brilló y fue determinante para que el Barcelona ratificara su dominio absoluto en el fútbol español y llegara a la final de la Liga de Campeones, que, en cambio, perdió ante el Arsenal inglés, y contribuyó al subcampeonato de España en la última Eurocopa.

Bonmatí precedió en la clasificación del premio a su compatriota del Arsenal Mariona Caldentey y a la inglesa del Arsenal Alessia Russo.