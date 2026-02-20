Deportes - 20/2/26 - 12:00 AM

Panamá buscará su clasificación al Mundial de Softbol Masculino

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Panamá buscará su clasificación al Mundial Mayor Masculino de Softbol cuando compita a partir de este sábado en el Campeonato Panamericano de esta categoría, el cual tendrá como sede la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, Colombia.

Panamá formará parte del Grupo A, donde enfrentará a las selecciones de Argentina, Cuba, Puerto Rico y Aruba.

Además de buscar la clasificación mundialista, este campeonato servirá como preparación estratégica de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se celebrarán del 27 de julio al 9 de agosto de 2026 en Santo Domingo, República Dominicana.

El equipo panameño, que viajó ayer a la sede del torneo, tuvo una intensa preparación de mes y medio, marcada por disciplina, compromiso y entrega total, incluso manteniendo su concentración durante las festividades de carnaval.

