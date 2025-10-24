Panamá clasificó a semifinales del fútbol masculino de los Centroamericanos

Panamá clasificó a las semifinales del fútbol masculino de los Juegos Deportivos Centroamericanos, al vencer 3-0 a Costa Rica.

Con el triunfo Panamá sumó cuatro puntos y quedó líder del grupo B.

Los dirigidos por Felipe Baloy se medirán este domingo 26 de octubre a las 4:30 pm (hora de Panamá) en semifinales a El Salvador, que se ubicó en el segundo lugar del grupo A con tres unidades (venció a Nicaragua 1-0 y perdió 2-0 ante Guatemala).

En el triunfo sobre los ticos, los goles fueron anotados por Josué Vergara y Héctor Ríos (doblete).