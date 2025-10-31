Panamá continúa prácticas con miras a la Copa América de Béisbol

La preselección nacional de béisbol mayor de Panamá sigue trabajando a buen ritmo con miras a la Copa América de Béisbol, la cual se disputará en suelo patrio del 13 al 22 de noviembre.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Béisbol destacó que en los entrenamientos que se llevan a cabo en el estadio Mariano Rivera de Panamá Oeste, el derecho panameño y ex grandes ligas Humberto Mejía hizo trabajo en el bullpen, trabajando con todo su repertorio ante la mirada del coach Wilfrido Córdoba.

Igualmente hubo jornada en el campo 2, cuando lanzadores enfrentaron a bateadores, destacando por segundo día corrido el bateador zurdo Abraham Rodríguez con buenos y sólidos contactos.

La jornada de ayer contó con la presencia del exgrandes ligas Carlos Lee, quien compartió con los peloteros y cuerpo técnico.