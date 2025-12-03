Panamá disputará el oro del futsal masculino de los Juegos Bolivarianos

Panamá disputará hoy la medalla de oro del futsal masculino de los Juegos Deportivos Bolivarianos, al vencer en las semifinales a Venezuela 1-0

Con el triunfo, la selección nacional disputará el primer lugar de esta modalidad del fútbol ante Paraguay hoy a las 3 de la tarde.

La anotación que le dio el pase a Panamá a la final de la competencia fue de Abdiel Ortiz.

Panamá llega como el actual subcampeón de los I Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024 y campeón de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Bronce en Judo y boxeo

En la jornada de ayer los deportes del judo y boxeo sumaron ayer preseas de bronce.

En el judo, Alexis Harrison ocupó la tercera posición en la categoría de los -81 kilogramos.

Harrison fue superado en cuartos de Final 0-100 por el venezolano Luis Pariche.

No obstante, en el combate de semifinales por la medalla de bronce, venció 100-0 al uruguayo Alaín Aprahamian.

El balance de los seis atletas de judo en estos Juegos fue: una medalla de oro.

Por su parte, Luis Pachay, en el boxeo olímpico, se quedó con la medalla de bronce en la categoría de los 55 kilogramos del boxeo olímpico, al perder en semifinales 5-0 ante el guatemalteco José Felipe Mijangos.

Pachay clasificó a semifinales de su categoría, al vencer en cuartos de final al boliviano Noé Rocha 3-2.

En el deporte equestre, prueba Salto Individual Velocidad Mixta, la representante panameña Victoria Heurtematte, sobre Scarlett Du Sart Z, acabó en la cuarta posición de 35 competidores con 69.74 puntos.

Por su parte, Tatiana Roux, sobre Impressive JB, fue eliminada antes de terminar el circuito.

Mientras que, en la prueba Salto Final General Mixta, Victoria Heurtematte repitió en la cuarta posición en esta primera jornada con 1.08 puntos. En tanto que, Tatiana Roux, se encuentra en el puesto 32 con 37.56 puntos.