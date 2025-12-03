Deportes - 03/12/25 - 12:00 AM

Panamá disputará el oro del futsal masculino de los Juegos Bolivarianos

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Panamá disputará hoy la medalla de oro del futsal masculino de los Juegos Deportivos Bolivarianos, al vencer en las semifinales a Venezuela 1-0

Con el triunfo, la selección nacional disputará el primer lugar de esta modalidad del fútbol ante Paraguay hoy a las 3 de la tarde.

La anotación que le dio el pase a Panamá a la final de la competencia fue de Abdiel Ortiz.

Panamá llega como el actual subcampeón de los I Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024 y campeón de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Bronce en Judo y boxeo

En la jornada de ayer los deportes del judo y boxeo sumaron ayer preseas de bronce.

Te puede interesar

Sorteo del Mundial será el viernes pero el sábado se revelará calendario

Sorteo del Mundial será el viernes pero el sábado se revelará calendario

 Diciembre 02, 2025
Aitana Bonmatí será operada hoy martes

Aitana Bonmatí será operada hoy martes

Diciembre 02, 2025
Tinglado TV cambiará formato

Tinglado TV cambiará formato

Diciembre 02, 2025
Broncos logran noveno triunfo consecutivo

Broncos logran noveno triunfo consecutivo

 Diciembre 02, 2025
Panamá tendrá próxima ventana de Eliminatoria Mundialista en febrero

Panamá tendrá próxima ventana de Eliminatoria Mundialista en febrero

Diciembre 02, 2025

En el judo, Alexis Harrison ocupó la tercera posición en la categoría de los -81 kilogramos.

Harrison fue superado en cuartos de Final 0-100 por el venezolano Luis Pariche.

No obstante, en el combate de semifinales por la medalla de bronce, venció 100-0 al uruguayo Alaín Aprahamian.

El balance de los seis atletas de judo en estos Juegos fue: una medalla de oro.

Por su parte, Luis Pachay, en el boxeo olímpico, se quedó con la medalla de bronce en la categoría de los 55 kilogramos del boxeo olímpico, al perder en semifinales 5-0 ante el guatemalteco José Felipe Mijangos.

Pachay clasificó a semifinales de su categoría, al vencer en cuartos de final al boliviano Noé Rocha 3-2.

En el deporte equestre, prueba Salto Individual Velocidad Mixta, la representante panameña Victoria Heurtematte, sobre Scarlett Du Sart Z, acabó en la cuarta posición de 35 competidores con 69.74 puntos.

Por su parte, Tatiana Roux, sobre Impressive JB, fue eliminada antes de terminar el circuito.

Mientras que, en la prueba Salto Final General Mixta, Victoria Heurtematte repitió en la cuarta posición en esta primera jornada con 1.08 puntos. En tanto que, Tatiana Roux, se encuentra en el puesto 32 con 37.56 puntos.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera

Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera
Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas

Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas
Ráfaga de plomo mata a uno; hiere a 4, entre ellos un niño de 5 años

Ráfaga de plomo mata a uno; hiere a 4, entre ellos un niño de 5 años
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Evento vacío, pero le sobra valentía para atreverse y ser la productora de sus sueños

Evento vacío, pero le sobra valentía para atreverse y ser la productora de sus sueños