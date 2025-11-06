Panamá enfrentará a los Yankees y Detroit previo al Clásico Mundial

Previo a su participación en el Clásico Mundial de Béisbol, Panamá tendrá dos encuentros de exhibición ante equipos de las Grandes Ligas, como lo son los Yankees de Nueva York y los Tigres de Detroit.

La información fue dada a conocer por la propia Major League Baseball (MLB), luego de revelar su calendario completo de los Entrenamientos Primaverales del 2026.

El calendario de la MLB señala que Panamá se medirá el 3 de marzo a los Yankees de Nueva York, mientras que al día siguiente (4 de marzo) enfrentarán a los Tigres de Detroit.

Serán dos partidos que servirán a Panamá de preparación con miras al Clásico Mundial de Béisbol.

La selección nacional fue ubicada en el Grupo A de esta competencia, el cual tendrá como sede el Estadio Hiram Bithorn, de la ciudad de San Juan, Puerto Rico, el cual será el país sede de dicho grupo, en el que también jugarán Cuba, Canadá, Colombia y Puerto Rico.

Los juegos del grupo A se disputarán del 6 al 11 de marzo, debutando Panamá ante Cuba el de marzo; el 7 jugarán ante Puerto Rico, el 8 se medirán a Canadá y cerrarán su calendario del grupo ante Colombia el 9.

Para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el equipo de Panamá será dirigido por el expelotero José Mayorga, quien tendrá en su cuerpo técnico al ex Grandes Ligas Julio Mosquera (coach de la banca); Einar Díaz (coach de bateo) y Wilfrido Córdoba (coach de los lanzadores).

Para Panamá será su cuarta participación en el Clásico Mundial de Béisbol, siendo sus dos primeras (2006 y 2009) por invitación.

En el 2023 compitió, al ganar su clasificación por mérito propio y en el 2006 lo hará nuevamente.