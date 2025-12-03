Panamá está lista para ser sede de la Serie Hípica del Caribe

Panamá está listo para Serie Hípica del Caribe 2025, que se realizará este domingo 7 de diciembre en el Hipódromo Presidente Remón y cuyo evento principal es el Clásico Internacional del Caribe.

Ayer, en conferencia de prensa, se dieron los detalles de este tradicional evento que se realiza anualmente. El anuncio oficial estuvo encabezado por Carlos de Oliveira, Director del Hipódromo Presidente Remón; Rafael Fernández, Presidente del Comité Organizador; José Zajia, Presidente de la Confederación Hípica del Caribe; y Miguel Ordóñez, Director General de Pandeportes.

También participaron propietarios, preparadores, jinetes, criadores y veterinarios cuyos ejemplares formarán parte de los seis eventos programados para esta importante cita hípica.

Durante el acto se realizó el sorteo de posiciones de partida de las copas que integran la Serie Hípica del Caribe, dedicadas a destacadas figuras del deporte: Copa Confraternidad del Caribe, en honor a Gisela Moscoso de Palermo; Copa Dama del Caribe, en homenaje a Graciela Quelquejeu de Chapman; Copa Velocidad del Caribe, dedicada a Anel Miranda Batista; Copa Invitacional de Importados, en honor a Mandred Codik y Eugenio Deschampas; y Copa Confraternidad del Caribe, en honor a Luis Shirley Campbell.

Posteriormente se efectuó el sorteo del Clásico Internacional del Caribe, dedicado a la figura del reconocido preparador Alberto Paz Rodríguez, quedando conformado de la siguiente manera: 1. Sol Catire Bello (PMA) – Ariosto Delgado; 2. Lodyto Race (MEX) – Irad Ortiz Jr.; 3. Radiólogo (PR) – Juan Carlos Díaz; 4. Escapada (PMA) – Lorenzo Lezcano; 5. Brigo (PMA) – Luis Sáez; 6. Aryna (PMA) – Jimmy Carrión; 7. Cholo Moon (PMA) – Luis E. Arango; 8. Soy Auyán (PMA) – Miguel Ángel Vásquez.