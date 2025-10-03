Panamá a Juegos del Codicader premedia

Llenos de emoción, expectativas y sorpresas viajaron 246 estudiantes de 14 regiones educativas del país, para competir por Panamá en 12 disciplinas deportivas de los Juegos Deportivos Estudiantiles de Premedia, a desarrollarse en Costa Rica, organizados por el Consejo del Istmo Centroamericano del Deporte y la Recreación (Codicader).

La representación de Panamá, una de las más grandes del torneo, la componen cerca de 320 personas en total, entre atletas, docentes, chaperones y delegados.