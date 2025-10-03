Deportes - 03/10/25 - 12:00 AM

Panamá a Juegos del Codicader premedia

Llenos de emoción, expectativas y sorpresas viajaron 246 estudiantes de 14 regiones educativas del país, para competir por Panamá en 12 disciplinas deportivas de los Juegos Deportivos Estudiantiles de Premedia, a desarrollarse en Costa Rica, organizados por el Consejo del Istmo Centroamericano del Deporte y la Recreación (Codicader).

La representación de Panamá, una de las más grandes del torneo, la componen cerca de 320 personas en total, entre atletas, docentes, chaperones y delegados.

Te puede interesar

Christiansen revela convocados para Eliminatoria Mundialista

Christiansen revela convocados para Eliminatoria Mundialista

Octubre 02, 2025
Don Bosco celebra sus Juegos Deportivos Estudiantiles

Don Bosco celebra sus Juegos Deportivos Estudiantiles

 Octubre 02, 2025
Rocchio y Naylor lideran triunfo de los Guardians sobre los Tigres

Rocchio y Naylor lideran triunfo de los Guardians sobre los Tigres

 Octubre 02, 2025
Brock Purdy no jugará hoy por lesión

Brock Purdy no jugará hoy por lesión

Octubre 02, 2025
París Saint Germain venció al Barcelona en Liga de Campeones

París Saint Germain venció al Barcelona en Liga de Campeones

 Octubre 02, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas