Panamá, lista para ser subsede de los Juegos Centroamericanos

Panamá está lista para ser la subsede de los deportes del Flag Football y los eSports, correspondeintes a los Juegos Deportivos Centroamericanos que tienen como sede principal a Guatemala.

En conferencia de prensa se dieron los detalles de las competencias de los dos deportes que tendrán como sede nuestro país.

El Flag Football se disputará en el Estadio Emilio Royo teniendo como días de competencia el viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de octubre, fecha en la que se disputarán las medallas.

Tanto en la rama femenina como en la masculina competirán los países de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá.

En entrevista a la agencia EFE, el presidente de la Asociación de Fútbol Americano de Panamá (Affpma), Luis Navas, señaló que "las expectativas del país son altas, aunque el equipo no se muestra confiado de cara al torneo", pues reconoce que las demás selecciones han mejorado significativamente.

Por su parte, la dirigente de los Esports en Panamá, Alexandra Rangel, comentó que para la Asociación Panameña de Esports esto “es un gran orgullo, es un gran reto” ser la subsede de eSports de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Señaló que “tenemos grandes exponentes en todas las categorías de League of Legends, Gran Turismo, Tekken y E-Football” y aseguró que “vamos a tener grandes resultados”, ya que los jugadores “llevan desarrollando y entrenándose a lo largo de todos los años aquí en Panamá”.