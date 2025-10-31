Panamá logra histórico tercer lugar de los Juegos Centroamericanos

Panamá cerró fuerte la edición N.°12 de los Juegos Deportivos Centroamericanos con una jornada que le permitió una tercera posición histórica en esta justa deportiva que se disputó en Guatemala,

El ascenso al tercer lugar en la última fecha de la competencia se fundamentó en las ocho medallas de oro logradas por la delegación de pesas.

También se lograron preseas doradas en los deportes del ajedrez, el boliche y el golf.

En total, la delegación nacional terminó con 57 medallas de oro, 55 de plata y 68 de bronce para un total de 180 preseas.

Los juegos fueron dominados por Guatemala con 198 de oro, 153 de plata y 112 de bronce para un total de 463; seguido de Costa Rica con 78 de oro, 93 de plata y 95 de bronce (total de 266).

Una nota de prensa del Comité Olímpico de Panamá (COP) destacó que la última vez que Panamá estuvo entre los tres primeros lugares de estos juegos fue en las primeras dos ediciones (1973 y 1977).

Agrega la nota del COP que en el 2010 Panamá ocupó la tercera posición como subsede y sin la participación de Guatemala.

Con relación a las medallas de oro obtenidas ayer, los pesistas panameños continuaron con su paso firme con Fabiola González en la categoría de los 86 kilogramos, en la que tuvo el primer lugar en la modalidad de envión y el total, además del bronce en arranque.

Por su parte Mariadni Batista nuevamente demostró sus kilates a nivel internacional, al ganar el oro en las dos modalidades y el total.

En la categoría de los 110 kilogramos, el veragüense Mario Martínez ganó el triplete de medallas de oro, al llevarse el arranque, el envión y el total.

En el ajedrez, Jorge Baúles ganó oro en Tablero 3 y Alexei Tapia en Tablero 2.

Por su parte, el bolichero Donald Lee sigue demostrando su calidad en el área, al coronarse campeón de la rama masculina, imponiéndose en la Final de Maestros.

Por su lado, el golf no se quedó atrás con la medalla de oro obtenida por Lúa Pousa en la categoría individual femenina (+22).