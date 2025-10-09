Deportes - 09/10/25 - 12:00 AM

Panamá quedó segundo en los Juegos Codicader del nivel intermedio

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Panamá quedó ubicado en el segundo lugar en los Juegos Deportivos Estudiantiles de Premedia que se llevaron a cabo en Costa Rica y que fueron organizados por el Consejo del Istmo Centroamericano del Deporte y la Recreación (Codicader).

La delegación istmeña tuvo un total de 125 medallas, de las cuales 59 fueron de oro, 30 de plata y 36 de bronce.

En el medallero general, Panamá solo fue superado por Costa Rica, que cosechó un total de 158 preseas, de las cuales 62 fueron de oro, 47 de plata y 49 de bronce.

En el tercer lugar quedó ubicado Guatemala con 90 medallas (26 de oro, 34 de plata y 30 de bronce). Después quedaron Nicaragua con 84 medallas (17 de oro, 33 de plata y 34 de bronce); El Salvador con 85 preseas (16 de oro, 22 de plata y 47 de bronce); Honduras con 62 medallas (10 de oro, 20 de plata y 32 de bronce); y Belice con cuatro medallas (una de oro, una de plata y dos de bronce).

