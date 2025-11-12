Panamá se prepara para clasificatorio de Lucha a Juegos C. y del Caribe

La Lucha Olímpica de Panamá se prepara con miras al Torneo Clasificatorio de este deporte para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe de 2026 que se disputarán en Santo Domingo, República Dominicana.

Guillermo Mojica, miembro de la junta directiva de la federación de Lucha Olímpica, informó que Panamá será sede de este torneo clasificatorio, que se disputará del 5 al 7 de diciembre y en el que participarán atletas de Centroamérica y el Caribe.

Mojica informó que para este importante torneo, se está llevando a cabo un campamento en el gimnasio Emiliano Betancourt del distrito de Antón, provincia de Coclé.

Mojica detalló que en el campamento están participando algunos de los medallistas de los recién disputados Juegos Deportivos Centroamericanos.

Igualmente están formando parte de esta concentración atletas de la selección nacional sub-23 de Cuba, entre los que destaca el campeón panamericano Jonat Véliz.

Como entrenadores de este campamento están los instructores nacionales Erick Beitia y Catriel Muriel, mientras que por Cuba está el señor Vladimir Medina Rojo.

El campamento es financiado por Pandeportes, el Comité Olímpico de Panamá (COP) y la federación nacional de este deporte con el objetivo de que los atletas vayan lo mejor preparado posible tanto física como técnicamente.

El dirigente deportivo también informó que el deporte de la lucha olímpica también estará presente en los Juegos Deportivos Bolivarianos, los cuales se disputarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre en Ayacucho y Lima, Perú.

Para estos juegos regionales, estarán viendo acción atletas como Robert Pérez, Ángel Cortés, Yahaira Ibarra, Yusneyiri Agrazal, Manuel Brown y Ronaldo Montoya.