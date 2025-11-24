Deportes - 24/11/25 - 12:00 AM

Panamá será sede de Torneo Uncaf masculino de la categoría U-19

Por: Joel Isaac González joel.gon -

Por primera vez en la historia de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF), el Torneo UNCAF FIFA Forward, reservado para las selecciones masculinas de Centroamérica en la categoría Sub-19, llega a Panamá.

La competición se jugará del 5 al 11 de diciembre, en los estadios Yappy Park y COS Sports Plaza, en Ciudad de Panamá.

La Selección Sub-19 de Panamá, finalista en la pasada edición del 2024 en Honduras, buscará aprovechar su condición de local para poder conquistar su primer título de su historia en un Torneo Sub-19 UNCAF.

El Torneo Sub-19 UNCAF sirve como primer paso en la preparación para las selecciones que aspiran a decir presente en la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

Las selecciones participantes son: Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y los invitados Cuba y Puerto Rico.

