Panamá sigue sumando medallas de oro en Juegos del Codicader

Panamá está teniendo una excelente participación en los Juegos Deportivos Estudiantiles de Premedia, que se desarrollan en Costa Rica y que son organizados por el Consejo del Istmo Centroamericano del Deporte y la Recreación (Codicader).

En el atletismo hay que destacar que en dos jornadas, la delegación panameña tenía hasta ayer un total de 11 medallas, de las cuales cuatro son de oro, tres de plata y cuatro de bronce.

Con relación a las medallas de oro, se puede mencionar al colonense Emmanuel Livingston, quien ocupó el primer lugar en los 100 metros planos con tiempo de 11.81. En esta misma especialidad, Fabián Stanziola, también de Panamá, se llevó la presea de bronce con tiempo de 11.87.

Otro panameño que ganó oro en el atletismo fue Luis Salcedo en la modalidad de impulsión de bala 3 kilogramos con 14.09. En esta misma competencia, la presea de plata fue para su compatriota Ángel Martínez con 13.33.

Otro deporte que sumó medallas en la jornada de ayer fue el taekwondo, que obtuvo cuatro preseas de oro.

Sin contar la jornada de ayer lunes, la delegación istmeña, que está en los primeros lugares de los juegos, ya tenía más de 60 medallas, de las cuales más de 30 son de oro.

Otro hecho a destacar en la jornada de ayer lunes fue la clasificación a la final del baloncesto masculino, disciplina en la que Panamá está representada por el colegio Abel Bravo de Colón.

Ayer, el quinteto istmeño derrotó en semifinales 70-58 a El Salvador.