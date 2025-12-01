Panamá suma medallas en Juegos Deportivos Bolivarianos

Panamá sigue sumando medallas en la XX edición de los Juegos Deportivos Bolivarianos que se disputan en las ciudad de Ayacucho y Lima, Perú.

En la jornada de ayer domingo los deportes del surf y el taekwondo fueron los protagonistas.

En el surf, los atletas Verónica Correa y Edwin Núñez conquistaro medallas de oro y plata respectivamente en la modalidad Bodyboard.

Correa venció 9.33 a 7.00 a Solange Calderón, de Perú, en su primer duelo del día.

Posteriormente, en la final, derrotó 8.87 a 8.04 a la venezolana Rosmarky Álvarez, rival que en Ronda 1 la había superado. Con este resultado, Panamá alcanza su quinta medalla de oro de los juegos.

Por su parte, Edwin Núñez se impuso 13.67 a 8.66 a Jesús Arocha, de Venezuela, para clasificar a la final y en un apretado cierre, fue superado 14.03 a 14.50 por el local Cristopher Bayona, para quedarse con la medalla de plata.

En el deporte del taekwondo, modalidad del Poomsae, Daniela Rodríguez logró la novena medalla de bronce de la delegación nacional y la segunda para el taekwondo en los Juegos Bolivarianos.

Rodríguez fue superada 8.183 a 8.399 en semifinales por la dominicana Karla Ramos por lo que sube al podio como tercer lugar de la prueba Tradicional Individual femenina.

Por otro lado, con los atletas Luis Pachay y Angela Zamorano, inició Panamá su participación en el boxeo de estos juegos.

Pachay, en los 55 kilos, venció al boliviano Noé Barrientos 4-1 en Cuartos de Final y avanzó a las semifinales, que se disputarán el 2 diciembre, asegurando medalla.

Por su lado, Zamorno, en los 54 kilos, fue superada en Cuartos de Final por la venezolana Diana Maestre, por RSC, cuando transcurría el segundo round de los tres previstos.