Panamá tiene lista delegación para Juegos Parapanamericanos

Panamá definió su delegación para los Juegos Parapanamericanos Juveniles, los cuales se disputarán a partir de este viernes 31 de octubre y se extenderán hasta el 9 de noviembre en Chile.

En conferencia de prensa realizada en Pandeportes, se hizo la presentación oficial de la delegación que participará en estos juegos, los cuales buscan promover la inclusión, el desarrollo deportivo y la competitividad en los jóvenes con discapacidad, que para esta categoría, será entre los 14 y 21 años.

Para esta justa deportiva, que se realiza en su sexta edición, tendrán el honor de portar el Pabellón Nacional en la ceremonia inaugural, los paratletas Benito Perlaza (Paratenis de Mesa) y Keitlyn Escobar (Paraatletismo).

Perlaza y Escobar recibieron el emblema tricolor de manos de Jaime Penedo, Director Técnico de Deporte y Recreación del Instituto Panameño de Deportes.

La delegación panameña está conformada por 16 paratletas, que verán acción en Paratenis de Mesa, Parapowerlifting, Paranatación y Paraatletismo.

Los paratletas panameños por deporte son: Paratenis de Mesa: Benito Perlaza y Didier Rodríguez (ambos TT-7) y entrenador Roldán Rivera.

Paraatletismo: Miguel Barría (T37), Ares Díaz (F57), Oscar Gutiérrez (F57), Juan Diego Pérez (F42), Ana Conte (F42), Keitlyn Escobar (T20), Nataly Bermúdez (T46), Luis Valdés (T20) Y Ana Jordán (T20). Entrenadores: Andrés Rodríguez, Boris Romero y Francisco Cumbrera.

Paranatación: Amhir Saldaña (S6) y su entrenador Javier Quiel.

Parapowerlifting: Carlos Serracín (49kg), Ángel Zurita (49kg), Cristofer Rodríguez (54kg) y Joseph Rodríguez (65kg). Entrenador: Máximo Víquez.