10/9/25

Panamá tiene lista su delegación para los Juegos Codicader

-

Los estudiantes Arianne Torres, jugadora de baloncesto del Instituto Justo Arosemena (IJA) y Andrés Navarro, de la disciplina del ajedrez y estudiante del colegio Javier, fueron elegidos como los abanderados de la delegación panameña, que nos estará representando en los Juegos Estudiantiles del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (Codicader), en Managua, Nicaragua.

Esta competencia se desarrollará del 10 al 16 de septiembre 2025, con el fin de promover la integración, la paz y el deporte como derecho humano entre los estudiantes de la región.

Panamá, estará participando con una delegación de 132 atletas de nivel primario, que, en los pasados juegos nacionales organizados por el Ministerio de Educación y el Instituto Panameño de Deportes, lograron obtener el derecho de representar al país, además de 12 encargados de misión, 56 serán personal técnico, para conformar una delegación de 200 personas.

Los estudiantes panameños estarán viendo acción en: ajedrez, kids athletics, mini baloncesto, fútbol 7, natación, tenis de mesa, mini voleibol y gimnasia.

Jaime Penedo, Director Técnico de Deporte y Recreación de Pandeportes, manifestó que en esta edad los padres de familia y entrenadores, son pilares fundamentales para mantener el sueño de los niños atletas.

Los juegos Codicader es una competencia estudiantil que se realiza anualmente, desde 1996, donde se organizan encuentros deportivos para fomentar valores y la construcción de una identidad centroamericana. 

