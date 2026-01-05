Deportes - 05/1/26 - 12:00 AM

Panameño Edward Cedeño sigue sin minutos de juego

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El volante panameño Edward Cedeño sigue sin tener mucha actividad con su equipo, el Unión Deportiva Las Palmas, que compite en la segunda división del fútbol de España y que en el día de ayer venció 2-1 al Real Zaragoza.

Ayer, Cedeño estuvo en el banco de suplentes pero no fue considerado para ingresar de sustituto durante el encuentro.

Hay que destacar que Cedeño ha estado en las últimas convocatorias del técnico Thomas Christiansen para la Selección de Panamá, la cual logró su clasificación a la Copa Mundial FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El último partido que Cedeño vio acción fue el 14 de diciembre, en la que entró de cambio al minuto 79’ jugando 11 minutos.

Después de ese juego Las Palmas ha enfrentado dos partidos y el panameño no ha ingresado al terreno de juego.

De los 20 juegos que lleva realizados Unión Deportiva Las Palmas en la presente temporada, el volante istmeño solo ha visto acción en siete, seis de ellos entrando de suplente. Además no ha sido convocado en seis partidos y solo tiene 95 minutos jugados.

