Panameño Irving Ibargüen triunfa en los 60 kilos y va por la de oro

El atleta panameño Irving Ibargüen obtuvo un triunfo por decisión sobre el hondureño Brayan Salgado en la jornada de ayer del boxeo olímpico de los Juegos Deportivos Centroamericanos que se disputan en Guatemala.

Con el triunfo, Ibargüen disputará la medalla de oro de su categoría mañana miércoles 29 de octubre ante el guatemalteco Brandol Pérez.

El triunfo de Ibargüen se unió al de Yulieth Hinestroza, quien la noche del domingo venció a la nicaragüense Jenifer Urbina por decisión dividida.

Con la victoria, Hinestroza, también aseguró la medalla de plata y disputará la medalla de oro de la categoría de los 51 kilogramos ante la guatemalteca Aylin Jamez mañana miércoles.

