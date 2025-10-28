Pesas y equitación ganaron oro ayer en los Centroamericanos

Los deportes de la equitación y las pesas fueron protagonistas en la jornada de ayer lunes en los Juegos Deportivos Centroamericanos que se disputan en Guatemala y que entran en su última semana de competencia.

En la equitación, hay que destacar a Clotilde Lewis, quien ganó la medalla de oro en el salto individual equestre mixto para ser la primera de este deporte en esta justa regional deportiva.

Lewis obtuvo una puntuación de 50.16 para ocupar la primera posición. La medalla de plata fue para Ana Rodríguez de Guatemala (53.95), mientras que la de bronce fue para Eduardo Castillo, también de Guatemala (46.81).

Oro en pesas

Por su lado, Juan Miguel Martínez logró la medalla de oro en la modalidad arranque de la categoría de los 60 kilogramos al levantar 108 kilos.

Martínez, oriundo de la provincia de Veraguas, también ganó la presea de plata en la modalidad envión (128) y en el total de su categoría (236), siendo solo superado por el guatemalteco Henry Esquivel.

Por su parte, Gustavo Doyle conquistó tres medallas de plata en la categoría de los 65 kilos.

Doyle tuvo en arranque 100 kilos, en envión (130) y en total (230 kilos).