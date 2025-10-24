Phoenix Suns remontan déficit de 20 puntos y vencen a los Kings 120-116

Devin Booker anotó 31 puntos, Jordan Ott salió victorioso en su debut como entrenador y los Suns de Phoenix remontaron un déficit de 20 unidades para imponerse el miércoles 120-116 sobre los Kings de Sacramento.

El veterano base Dillon Brooks añadió 22 puntos en su debut con los Suns y aportó su habitual confianza, irritando al astro de los Kings, DeMar DeRozan, con una defensa implacable en el último cuarto. Grayson Allen anotó 18 puntos.