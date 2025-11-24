Deportes - 24/11/25 - 12:00 AM

Plaza Amador enfrentará al Alianza en final de la LPF

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El Plaza Amador y el Alianza FC disputarán el título del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol el próximo sábado 29 de noviembre en el Estadio Nacional Rommel Fernández a partir de las 6 de la tarde. Será la primera vez que se enfrenten estos dos equipos en una final del fútbol profesional panameño.

El conjunto del Plaza Amador tiene un total de ocho títulos en su historia y actualmente es el campeón del fútbol nacional luego de conquistar el torneo Aperura 2025.

Por su lado, el Alianza tiene una estrella en su hoja de vida, al conquistar el título en el Torneo Apertura de 2022.

En semifinales, el Plaza Amador superó al Club Atlético Independiente (CAI) de La Chorrera por un marcador global de 6-2, empató en la ida 2-2 y ganó por goleada de 4-0.

Por su lado, Alianza FC dejó en el camino al San Francisco por marcador global de 3-2, empatando en la ida 1-1 y ganando la vuelta 2-1.

Tanto el Plaza Amador como el Alianza FC pertenecen a la Conferencia Este, por lo que jugaron dos partidos en la fase regular del torneo. El 8 de agosto, Plaza Amador ganó 3-2, mientras que el 25 de octubre el Alianza ganó 1-0.

