Preselección U-10 de béisbol en la recta final para Panamericano

La preselección nacional U-10 de Béisbol, que se prepara para el Campeonato Panamericano de la categoría que se disputará en Venezuela entre el 1 y 8 de noviembre, entró en la etapa final de su preparación.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), informó que actualmente la preselección nacional, que entrena en la Academia Mariano Rivera, se encuentra con 23 peloteritos luego del último recorte efectuado por el cuerpo técnico, el cual es liderado por Mauris Loupadier.

La preselección es la siguiente: Lanzadores: Hansley Atencio, Said Candanedo, Mathew Castillo, Jefté Concepción, Javier Fuentes, Saúl González, Juan Ortíz, Jonas Urriola y Miguel Samaniego.

Receptores: Tobías Alvarez, Aaron Rivera y Gabriel Rodríguez.

Cuadro interior: Edgar Batista, Alejandro Delgado, José Moreno, Javier Pérez y Lucca Serrano.

Jardineros: Kevin Bdthancouth, Einer Gallardo, Richard Caro, Erick Hurtado, Christian Sevillano y Neymar Valdés.