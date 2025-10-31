Presidente de la Comibox de Panamá supervisará pleito de título mundial

El presidente de la Comisión de Boxeo Profesional de Panamá (Comibox), Jaime Salas, será el supervisor nuevamente de un combate de título mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Salas fue designado para ser el encargado del pleito del título mundial interino superwelter del CMB, entre el monarca Vergil Ortiz Jr., de Estados Unidos y su compatriota Erickson Lubin, clasificado mundial N°4 de la categoría, quienes se enfrentarán el sábado 8 de noviembre en la Dickies Arena, en Fort Worth, Texas, Estados Unidos en una función organizada por Golden Boy Promotions.

A este combate Ortiz se presentará con récord profesional invicto de 23-0 (21 KO), mientras que Lubin tiene 27 triunfos, dos derrotas y 19 nocauts.