Deportes - 31/10/25 - 12:00 AM

Presidente de la Comibox de Panamá supervisará pleito de título mundial

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El presidente de la Comisión de Boxeo Profesional de Panamá (Comibox), Jaime Salas, será el supervisor nuevamente de un combate de título mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Salas fue designado para ser el encargado del pleito del título mundial interino superwelter del CMB, entre el monarca Vergil Ortiz Jr., de Estados Unidos y su compatriota Erickson Lubin, clasificado mundial N°4 de la categoría, quienes se enfrentarán el sábado 8 de noviembre en la Dickies Arena, en Fort Worth, Texas, Estados Unidos en una función organizada por Golden Boy Promotions.

A este combate Ortiz se presentará con récord profesional invicto de 23-0 (21 KO), mientras que Lubin tiene 27 triunfos, dos derrotas y 19 nocauts.

Te puede interesar

Niñas campeonas del Nike Eco League U12 son recibidas por el presidente Mulino

Niñas campeonas del Nike Eco League U12 son recibidas por el presidente Mulino

 Octubre 30, 2025
El futsal, raza ganadora

El futsal, raza ganadora

 Octubre 30, 2025
insinúa posible revancha con Floyd

insinúa posible revancha con Floyd

Octubre 30, 2025
Murillo fue titular en empate del Olympique

Murillo fue titular en empate del Olympique

Octubre 30, 2025
Sporting San Miguelito a la Copa de Campeones de la Concacaf

Sporting San Miguelito a la Copa de Campeones de la Concacaf

 Octubre 30, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas