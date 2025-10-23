Presidente del Sporting confirma interés desde Emiratos por Gustavo Herrera

El presidente del Sporting San Miguelito, Juan José Zonta, confirmó una oferta formal desde Emiratos Árabes Unidos por el delantero panameño Gustavo Herrera, quien actualmente juega para el Saprissa de Costa Rica.

La información fue publicada por ESPN y lleva la firma del periodista costarricense Keish Gómez Muñoz.

“Sí, es cierto, ha habido… de Emiratos Árabes sí hubo y hay un interés. Se ha pedido que lo pongan en la mesa, que ha sido verbal”, reveló Zonta. Y añadió: “Por allá, en Estados Unidos, también hay una oferta que Erick (Lonnis) está manejando”, informó Zonta.

El jugador lleva 15 partidos con el cuadro morado y no contabiliza anotaciones, sin embargo, en el Mundial Sub 20 con Panamá destacó al nivel de anotar y asistir para su selección.

Zonta detalló que el tema fue abordado directamente con Erick Lonnis, gerente deportivo del Saprissa, quien le ha insistido en que el club morado busca paciencia y formación antes de cualquier venta.

“Yo hablé con él y le digo: ‘Tratemos de sostenerlo lo más que ustedes puedan; necesitamos que triunfe allá y ojalá que lo logre’”, contó el presidente del Sporting.

El dirigente panameño también elogió la gestión de Lonnis y su compromiso con el jugador:

“Erick lo ha defendido como pocos gerentes deportivos lo han hecho; hasta a nivel paternal, te diría. Siempre habla con verdad y con fundamento.”

Zonta confirmó que si el ofrecimiento de Arabia se formaliza por escrito, ambos clubes se sentarán a negociarlo.

“Si se da una negociación en mesa, obviamente ambos clubes vamos a acceder a negociarlo.”