Pumas, de 'Coco' Carrasquilla, se mete en pelea por estar en Play-In de México

El conjunto de los Pumas de la Unam, en el que milita el panameño Adalberto 'Coco' Carrasquilla, venció sin problemas a los Xolos de Tijuana 4-1 para meterse de lleno en la pelea por uno de los cupos a la etapa de Play In del fútbol mexicano de primera división.

NO DEJES DE LEER: Barcelona FC vuelve a la senda del triunfo en la Liga Española

En este partido, que se disputó en el Estadio Universitario (casa de los Pumas), 'Coco' Carrasquilla fue titular, no anotó, obteniendo una calificación de 6-8. Fue reemplazado al minuto 77' por Dennis Ramírez.

Con el triunfo, Pumas suma 18 puntos para ubicarse en el décimo puesto, última casilla con derecho a disputar el Play In, en el que competirán del séptimo al décimo lugar por los últimos dos cupos a la Liguilla (ocho equipos).

NO DEJES DE LEER: Todo Japón celebra título de los Dodgers de Los Angeles

Hay que señalar que solo está pendiente una fecha de la fase regular del torneo, en la que el club del panameño jugará el sábado 8 de noviembre de visita al Cruz Azul.