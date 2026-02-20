Deportes - 20/2/26 - 12:00 AM

Rafael Devers no piensa en Boston y se enfoca en Gigantes

Por: San Francisco EFE -

La novela que representó la salida de Rafael Devers de los Boston Red Sox durante 2025 parece haber quedado atrás, al menos para él. El ahora inicialista y bateador designado de los San Francisco Giants trabaja junto a Ron Washington, coach de infield del equipo, con el objetivo de mejorar defensivamente y consolidarse como primera base a tiempo completo.

Sin embargo, lo ocurrido en Boston y su sorpresiva salida vía cambio seguirá siendo un tema inevitable, al menos durante la temporada 2026.

Te puede interesar

Rafael Devers no piensa en Boston y se enfoca en Gigantes

Rafael Devers no piensa en Boston y se enfoca en Gigantes

Febrero 20, 2026
Panamá buscará su clasificación al Mundial de Softbol Masculino

Panamá buscará su clasificación al Mundial de Softbol Masculino

 Febrero 20, 2026
citan a declarar al presidente de la AFA

citan a declarar al presidente de la AFA

 Febrero 20, 2026
Kadir Barría tuvo histórico debut en la Copa Libertadores

Kadir Barría tuvo histórico debut en la Copa Libertadores

 Febrero 20, 2026
Semifinales del Béisbol Juvenil se reanudan con ventaja para Chiriquí y Oeste

Semifinales del Béisbol Juvenil se reanudan con ventaja para Chiriquí y Oeste

Febrero 20, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¿Qué le paso?: Chitreano es encontrado muerto en su casa con heridas de bala

¿Qué le paso?: Chitreano es encontrado muerto en su casa con heridas de bala

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Fiscalía persigue a degenerados por videos de menores en Carnaval

Fiscalía persigue a degenerados por videos de menores en Carnaval
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí