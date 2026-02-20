Rafael Devers no piensa en Boston y se enfoca en Gigantes

La novela que representó la salida de Rafael Devers de los Boston Red Sox durante 2025 parece haber quedado atrás, al menos para él. El ahora inicialista y bateador designado de los San Francisco Giants trabaja junto a Ron Washington, coach de infield del equipo, con el objetivo de mejorar defensivamente y consolidarse como primera base a tiempo completo.

Sin embargo, lo ocurrido en Boston y su sorpresiva salida vía cambio seguirá siendo un tema inevitable, al menos durante la temporada 2026.