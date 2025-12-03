Raphinha: ‘Son tres puntos importantes que pueden decidir una Liga’

El delantero del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha' consideró que la victoria de ayer martes ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou (3-1) "son tres puntos importantes que pueden decidir una Liga".

El conjunto azulgrana empezó por detrás en el marcador -"cosas que pueden pasar en el fútbol", apuntó Raphinha- pero reaccionó para consolidarse en el liderato de la competición, algo que el extremo brasileño alabó.

"Podemos encajar un gol, pero tenemos que estar bien de cabeza para remontar. Este es el espíritu que debemos tener", destacó uno de los capitanes del Barça, quien consideró que el equipo "va cogiendo confianza partido a partido".