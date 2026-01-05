Raúl Asencio: ‘Era importante ganar de esta manera en casa’
Raúl Asencio, defensa del Real Madrid y autor de un gol en la victoria contra el Betis (5-1), destacó que “era importante ganar” con un resultado tan abultado en el Bernabéu para “dar una imagen distinta” a la de la pasada temporada.
“Era importante ganar de esta manera en casa. Dar una imagen distinta a la del año pasado. Era un partido importante para afrontar lo que nos viene ahora”, señaló.
Se refirió Asencio a una Supercopa de España en Arabia Saudí la próxima semana que catalogó como “una competición importante”.
“Es una competición importante para nosotros, con grandes rivales. Vamos con ilusión y la victoria de hoy seguro que nos da un plus de energía”, declaró.
Energía tras una goleada ante el Betis en la que participó marcando el tercer tanto del partido.
“Llevaba mucho tiempo sin meter un gol. Ha sido muy bonito, un gran centro de Rodrygo. Y espero que sean muchos más. Se lo he dedicado a un chico que tiene leucemia y justo estaba en el estadio. Seguro que lo ha disfrutado mucho”, desveló.