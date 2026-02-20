Real Madrid envía pruebas de presunto insulto racista

El Real Madrid envió a la UEFA “todas las pruebas disponibles” sobre el presunto insulto racista contra Vinícius Júnior en el partido de la Liga de Campeones contra Benfica.

“Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido”, informó el club sin dar más detalles sobre las pruebas.

La UEFA designó a un investigador especial el miércoles para recopilar pruebas sobre lo ocurrido en Lisboa en la victoria del Madrid por 1-0 sobre Benfica en el partido de ida de la serie de repechaje de la Liga de Campeones.