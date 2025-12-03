Deportes - 03/12/25 - 12:00 AM

Rivales que ningún cabeza de serie quiere enfrentar en el Mundial 2026

Por: Estados Unidos EFE -

A días del sorteo del Mundial 2026, que se realizará este viernes en Washington, la tensión crece entre las selecciones participantes. El nuevo formato de 48 equipos y la distribución por bombos amplió la brecha entre favoritos y “tapados”, pero también multiplicó el riesgo de cruzarse con rivales incómodos desde la primera fase.

Aunque los cabezas de serie evitarán a los gigantes tradicionales hasta rondas avanzadas, nada los protege de toparse con selecciones en ascenso, con oficio o con una identidad táctica consolidada.

Entre las selecciones que generan tanta incomodidad desde el Bombo 2 destacan Uruguay, clasificada con solidez y respaldada por una historia que impone respeto.

También destacan Noruega, Colombia, Marruecos y selecciones europeas como Suiza y Croacia.

El nuevo formato del 2026 hace que los cabezas de serie ya no puedan confiar en la matemática. La línea entre favoritos y rivales molestos es más difusa que nunca, y el azar tendrá un rol enorme en definir caminos accesibles o rutas llenas de trampas.

Uruguay, Colombia, Marruecos, Noruega, Croacia, Suiza… todos son equipos que, sin ser favoritos al título, pueden tumbar a cualquiera. Y en un torneo extenso, cargado de presión y con más partidos, cada detalle cuenta mucho.

El sorteo no definirá al campeón, pero sí puede marcar quién empieza el Mundial con el pie izquierdo.

