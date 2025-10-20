San Diego FC, equipo de Godoy, campeón de su conferencia en la MLS

San Diego FC, equipo en el que milita el panameño Aníbal Godoy, quedó ubicado en la primera posición de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer (MLS), luego de disputar la última fecha de la campaña regular.

Con su triunfo 4-0 sobre Portland, el equipo de San Diego FC aseguró el primer lugar de su conferencia, al acumular 63 puntos en los 34 partidos disputados en la temporada regular, en la que tuvieron 19 ganados, seis empates y nueve derrotas.

En la última victoria de San Diego, Godoy fue titular y fue reemplazado al minuto 67’.

Ahora el equipo del panameño se prepara para su primer encuentro de los playoffs que está programado para el domingo, 26 de octubre en el Snapdragon Stadium. El Club se enfrentará al ganador del Partido de Repechaje de la Conferencia del Oeste entre Portland Timbers y Real Salt Lake.