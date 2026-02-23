Deportes - 23/2/26 - 12:00 AM

Selección de Baloncesto de Panamá prepara partido ante Cuba

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La Selección de Baloncesto de Panamá continuó su preparación con miras a la segunda ventana de la Eliminatoria Mundialista, en la que este viernes 27 de febrero enfrentará a Cuba en la arena Roberto Durán.

La práctica estuvo liderada ayer por primera vez por el nuevo técnico, el boricua Nelson Colón y en la misma también estuvieron presentes jugadores que militan en ligas del extranjero

En el entrenamiento de ayer, realizado en la arena Roberto Durán, estuvieron presentes jugadores como Ernesto Oglivie, Trevor Gaskins, Eric Romero, entre otros.

Las prácticas del quinteto nacional continuarán hoy lunes de 11 de la mañana a 1 de la tarde en la arena Roberto Durán.

Hay que señalar que los entrenamientos de la selección iniciaron hace un par de semanas con los jugadores locales.

Luego del encuentro ante los caribeños, Panamá tendrá su segundo compromiso de la segunda ventana ante Argentina en el Estadio Obras Sanitarias de la ciudad de Buenos Aires el lunes 2 de marzo.

Panamá tiene actualmente un récord de 0-2 en el grupo D de la Eliminatoria Mundialista, el cual comparte con Argentina, Uruguay y Cuba.

Las dos derrotas que tiene el seleccionado istmeño fueron ante Uruguay en el mes de noviembre del año pasado.

Para la segunda fase clasificarán los tres primeros equipos de cada grupo, por lo que los encuentros de esta ventana son importantes.

