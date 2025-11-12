Deportes - 12/11/25 - 12:00 AM

Selección de Fútbol de Panamá trabajó ayer con el grupo completo

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La Selección Mayor de Fútbol de Panamá trabajó ayer al completo con miras a sus dos últimos partidos de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf.

Panamá se medirá mañana jueves a Guatemala de visitante y cerrará de local ante El Salvador el martes 18 de noviembre.

Los volantes Aníbal Godoy y Edward Cedeño fueron los últimos en unirse al onceno nacional, que entrenó en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Pandeportes, en Juan Díaz.

A dos días del penúltimo encuentro por Eliminatorias, el cuerpo técnico lideró un entrenamiento táctico, dirigido a enfatizar la idea y plan de juego a utilizar en el encuentro frente a la escuadra de Guatemala.

“Fue una práctica de una hora de duración, todo bajo un panorama de total entrega, destinada a no dejar ningún cabo suelto, pensando en lo qué puede suceder en territorio rival”, señala una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

Para hoy miércoles, el equipo entrenará a las 8:30 de la mañana en el CAR de Pandeportes.

Luego del entrenamiento, la Selección Nacional estará viajando en horas de la tarde, vía chárter, a las 2:00 p.m., rumbo a Ciudad de Guatemala. Ya en Guatemala, se tiene previsto que el DT Christiansen hablé en rueda de prensa en el hotel de concentración de la Selección Nacional, a eso de las 7pm hora de Panamá, y luego de la conferencia, se hará el reconocimiento de la cancha donde se realizará el partido.

