Deportes - 23/2/26 - 12:00 AM

Selección Femenina Mayor de Fútbol se concentra desde hoy para Eliminatoria

Por: Joel Isaac González jgonzalez@epasa.com -

La Selección Mayor Femenina de Fútbol de Panamá se concentrará a partir de hoy lunes con miras a prepararse para su segundo encuentro de la Eliminatoria Mundialista, el cual será de visita ante San Cristóbal y Nieves el próximo 4 de marzo.

El onceno nacional, dirigido por la entrenadora española Toña Is, entrenará desde mañana martes hasta el viernes en el Yappy Park en horas de la mañana.

El sábado tendrá descanso, mientras que el domingo 1 de marzo será el último entrenamiento en Panamá, en este caso en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol.

Te puede interesar

El Barcelona gana y retoma liderato en la Liga Española

El Barcelona gana y retoma liderato en la Liga Española

 Febrero 22, 2026
Cristiano supera sus cifras de juventud y pone la mira en los mil goles

Cristiano supera sus cifras de juventud y pone la mira en los mil goles

 Febrero 21, 2026
Jorge Calviño deja en alto a Panamá en el IBJJF London Open

Jorge Calviño deja en alto a Panamá en el IBJJF London Open

 Febrero 21, 2026
Neymar ya insinúa la opción del retiro de las canchas

Neymar ya insinúa la opción del retiro de las canchas

 Febrero 20, 2026
El PSG no apelará sentencia que le obligó a pagar a Mbappé $61 millones

El PSG no apelará sentencia que le obligó a pagar a Mbappé $61 millones

Febrero 20, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

MEF publica lista de CEPADEM pendientes de cobro

MEF publica lista de CEPADEM pendientes de cobro
¡Cuchillo en mano! Hombre asesina a la madre de sus hijos en Río Indio

¡Cuchillo en mano! Hombre asesina a la madre de sus hijos en Río Indio
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Muere comisionado jubilado en vuelco

Muere comisionado jubilado en vuelco

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso