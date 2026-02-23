Selección Femenina Mayor de Fútbol se concentra desde hoy para Eliminatoria

La Selección Mayor Femenina de Fútbol de Panamá se concentrará a partir de hoy lunes con miras a prepararse para su segundo encuentro de la Eliminatoria Mundialista, el cual será de visita ante San Cristóbal y Nieves el próximo 4 de marzo.

El onceno nacional, dirigido por la entrenadora española Toña Is, entrenará desde mañana martes hasta el viernes en el Yappy Park en horas de la mañana.

El sábado tendrá descanso, mientras que el domingo 1 de marzo será el último entrenamiento en Panamá, en este caso en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol.